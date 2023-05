Dragon Age: Dreadwolf non uscirà prima di aprile 2024

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo rendiconto finanziario incentrato sui risultati dell’ultimo trimestre fiscale al cui interno sono elencati anche i titoli in arrivo nel corso dell’anno fiscale attualmente in corso. Nel documento viene specificato che lo studio ha 11 giochi in uscita nel periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024, di cui due – PGA Tour e Star Wars Jedi: Survivor – già pubblicati. Tra gli altri, non figurano Dragon Age: Dreadwolf e il nuovo Skate, che a questo punto arriveranno nei negozi non prima di aprile 2024.

EA's game slate for FY24 (APR 2023 – MAR 2024) reveals that SKATE and Dragon Age Dreadwolf are mid-2024+ releases.

The unannounced racing game is WRC and the EA Sports title is likely UFC (then moves on to Fight Night). NCAA is Q3 2024 last I heard.https://t.co/6zIq23NjuP pic.twitter.com/y8tcpYeVuD

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 9, 2023