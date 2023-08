Halo e Gears of War: Zack Snyder sarebbe interessato a farne dei film

Da poco Zack Snyder ha presentato il teaser trailer del suo Rebel Moon, lungometraggio fantascientifico che sarà lanciato su Netflix. Ma il regista ha una passione per lo sci-fi che sfocia anche nei videogiochi, e per questo motivo Zack Snyder ha dichiarato di essere interessato a realizzare dei film su Halo e Gears of War.

Ecco le sue parole:

Gears ha sempre fatto parte della nostra cerchia, ero un fan del gioco. E poi sono sempre stato interessato al franchise di Halo. Ovviamente so che hanno realizzato un adattamento, ma è stato qualcosa che ho sempre pensato potesse essere potenzialmente incredibile da fare.

Sappiamo che su Halo è stata realizzata una serie TV per Paramount+, che però non ha soddisfatto in pieno. Mentre per Gears of War proprio la piattaforma streaming Netflix starebbe realizzando una trasposizione.

E chissà che queste parole non possano portare lo stesso Zack Snyder ad essere coinvolto nella produzione, anche se sappiamo che il regista è abbastanza impegnato con la piattaforma Netflix sui suoi progetti.