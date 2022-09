Halo 2: iniziate le riprese della seconda stagione

Paramount+ ha annunciato l’inizio delle riprese di Halo 2, la serie TV tratta dalla popolare saga videoludica. La produzione della seconda stagione si sta svolgendo in Islanda, mentre un’altra parte delle riprese si terranno a Budapest, in Ungheria.

Nonostante la critica non abbia accolto con molto entusiasmo la serie TV su Halo, sembra che il progetto sia piaciuto ai fan, al punto da portare Paramount+ a proseguirlo con una seconda stagione. Nei nuovi episodi vedremo Master Chief (Pablo Schreiber) e Dr. Halsey (Natascha McElhone) ritornare a combattere.

Al loro fianco ci saranno i ritorni degli interpreti Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, e Danny Sapani. Joseph Morgan e Cristina Rodlo saranno dei regulars della seconda stagione, così come Fiona O’Shaughnessy e Tylan Bailey.

La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber (“American Gods”) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (“Californication”, “Hotel Portofino”, “Designated Survivor”) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi “Halo”, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Halo, serie originale Paramount+, è stata disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 marzo è arrivata poi su Sky Atlantic nella versione doppiata in italiano.

