Cinema e libri: i saggi di Edizioni NPE su grandi registi e film

Ecco alcuni titoli di saggi e volumi legati al cinema di Edizioni NPE, per approfondire l'arte del grande schermo.

Edizioni NPE è tra le case editrici che cercano di curare con attenzione la sezione saggistica dedicata al cinema, perciò vogliamo proporvi una serie di titoli interessanti della casa editrice legati all’arte del grande schermo.

Nel catalogo di Edizioni NPE potete trovare saggi dedicati a grandi registi, come le pubblicazioni su David Lynch, John Carpenter, Christopher Nolan, Ridley Scott, Tom Ford e James Wan.

E poi possiamo menzionare volumi come Guida ai Comics – Dalla pagina allo Schermo; Dune – Tra le sabbie del Mito; L’archeologo sul grande schermo, un titolo legato alla saga di Indiana Jones; Satana a Hollywood; Storia degli Effetti Speciali; Rambo – Primo Sangue.

Non mancano anche approfondimenti sui generi cinematografici in generale, come, ad esempio, Slasher, un saggio che racconta e spiega gli archetipi e gli schemi che stanno dietro questo sottogenere horror.

In particolare, in questo periodo, potrebbe venire utile approfondire attraverso la saggistica un personaggio come Christopher Nolan, un filmmaker complesso su cui sono stati sviluppati diversi approfondimenti bibliografici.

Tra i titoli crossover di Edizioni NPE possiamo anche menzionare un saggio legato a Flash Gordon, personaggio nato dai fumetti, ma la cui popolarità è sfociata sia sul piccolo che sul grande schermo, ispirando la nascita di Star Wars.