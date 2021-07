Satana a Hollywood: Edizioni NPE pubblica il libro su cinema e occulto

Edizioni NPE l’8 luglio farà uscire un libro che unisce due temi che appassionano ed affascinano: il cinema e l’occulto, il cui legame è al centro di Satana a Hollywood. A realizzare il libro è stato Jesús Palacios Trigo.

Satana a Hollywood sarà composto da 288 pagine e sarà proposto al prezzo di 14,90 euro. Questa è la descrizione del volume fatta da Edizioni NPE:

Con la crescita del mondo del cinema, si è sviluppata di pari passo una realtà sotterranea fatta di misticismo e scienze occulte. Attori, registi e produttori, guru, stregoni e sette, tutti soci dello stesso club: lo show business. Come in una sorta di romanzo poliziesco, Satana a Hollywood raccoglie scrupolosamente dati e aneddoti apparentemente irrilevanti per penetrare in un panorama di grande complessità.

Tra salotti intellettuali e sfarzose ville di Beverly Hills, le bellezze della celluloide si scopriranno sorprendentemente invischiate in vicende legate alla parapsicologia, alla stregoneria e al satanismo. Da Maila Nurmi (detta “Vampira”) che praticò il vudù sul suo amato James Dean, a David Bowie rapito da un gruppo di streghe per generare l’Anticristo; da John Travolta iniziato a Scientology durante le riprese de Il maligno, a George Reeves – il Superman più famoso di sempre – morto in circostanze misteriose. Una sfilata di stelle del cinema in un carosello di oscuri episodi che partono dall’epoca d’oro dei primi film muti fino ad arrivare ai kolossal delle multinazionali.