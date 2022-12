Christopher Nolan: da oggi disponibile il libro saggio di Edizioni NPE

Da oggi, 16 dicembre, è disponibile in libreria il saggio su Christopher Nolan realizzato da Edizioni NPE.

16—Dic—2022 / 11:26 AM

Da oggi, 16 dicembre, arriva in libreria Christopher Nolan. L’architetto del tempo, un saggio di Edizioni NPE dedicato al popolare regista. Da Memento a Tenet, passando per Inception e Il cavaliere oscuro: la carriera e la produzione cinematografica di questo rivoluzionario campione di incassi viene raccontata in un’analisi critica che ne ripercorre il percorso artistico.

Ecco la cover. Il saggio è composto da 144 pagine ed è venduto al prezzo di 16,90 euro. L’autore del saggio è Riccardo Antoniazzi.

Labirinti narrativi, spettacoli su vasta scala e ardite riflessioni sui valori morali. Si potrebbe riassumere così il cinema di Christopher Nolan: un prestigiatore della macchina da presa, capace di coniugare personalità stilistica e mentalità industriale. Attraverso le sue architetture visionarie, ha stravolto il blockbuster americano introducendo strutture irregolari, sovrapposizioni e sperimentazioni temporali.

Quando si parla di Nolan, la mente vola subito alle monumentali immagini della Trilogia sul Cavaliere Oscuro o alle apocalittiche visioni di Inception e Interstellar. Tuttavia, l’abilità quasi ingegneristica del regista britannico nel riscrivere il blockbuster hollywoodiano, è solo l’assaggio a una poetica più stratificata, incentrata sulla ricerca del sé e sulle sofferenze che il ruolo dell’eroe comporta.

Le sue pellicole suscitano assieme ammirazione e sgomento, sfidando ripetutamente l’ingegno dello spettatore. Attraverso delle astute matrioske narrative, Nolan è riuscito a congiungere le esigenze spettacolari del cinema da “pop-corn” con gli stimoli offerti dalle più profonde meditazioni, mettendo d’accordo critica e grande pubblico.