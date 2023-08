Netflix, addio al servizio di noleggio DVD per posta: e gli abbonati ricevono in omaggio le scorte rimaste

Dopo 25 anni, lo scorso aprile Netflix aveva annunciato la chiusura del suo storico servizio di noleggio DVD per posta. Prima di diventare un colosso dello streaming, cambiando per sempre le regole dell’industria, l’azienda di Red Hastings aveva iniziato così: rosicchiando quote di mercato a Blockbuster in quelle aree del Paese dove i videonoleggi scarseggiavano, o erano a distanza di diverse ore d’auto.

Forse la vera notizia è che questo servizio, all’apparenza così anacronistico, sia stato chiuso solamente nel 2023. Del resto, il core business di Netflix poggia ormai interamente sullo streaming da numerosi anni. Eppure i clienti che, nonostante tutto, preferivano ancora noleggiare i film ordinandoli per posta non erano nemmeno così pochi. Anzi. Questa forma di noleggio andava ancora molto forte tra un zoccolo duro di nostalgici, clienti fedeli, anziani e, ovviamente, tutte quelle persone che vivano in quelle aree del Nord America scarsamente servite dalle infrastrutture di rete a banda larga.

