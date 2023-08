Motorola Moto G14 ufficiale anche in Italia: 139€ per un entry-level davvero niente male

Dopo il debutto in India avvenuto ad inizio mese, il Motorola Moto G14 è finalmente arrivato anche in Italia. È una buona notizia per chiunque stia cercando un ottimo Android economico che sa il fatto suo, perché il Moto G14 è esattamente questo: un entry-level Android con più di qualche funzionalità notevole.

Il dispositivo ha un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e un rapporto 20:9. Sotto la scocca “batte” un processore Unisoc T616 octa-core, che è accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di storage (UFS 2.2) espandibile.

Quanto al comparto fotografico, sullo schermo troviamo un foto che ospita una selfie cam da 8MP, mentre nella parte posteriore è collocato il sensore principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel e modalità Macro Vision, oltre che una seconda camera da 2MP per l’effetto profondità.

Buona l’attenzione al sonoro, grazie a speaker stereo con Dolby Atmos e Spatial Sound by Moto. Bene anche il design, decisamente interessante e curato per questa fascia di prezzo: vi basti sapere che è disponibile anche una versione con scocca in finta pelle (o pelle vegana, come è d’uso dire oggi). La batteria è da 5000mAh ma non aspettatevi tempi fulminii: la ricarica TurboPower di turbo e di power ha in realtà molto poco, fermandosi a soli 15W.

Il prezzo? Solamente 139€, che non è affatto male.