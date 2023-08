Samsung Galaxy S24 e S24+: cambio di design in vista?

Dopo la presentazione da parte di Samsung dei telefoni pieghevoli del 2023, l’attenzione degli appassionati e dei media specializzati si sta gradualmente spostando verso la serie di smartphone Galaxy S24, prevista per il lancio nel primo trimestre del 2024. Una recente fuga di notizie, cortesia del tipster Ice Universe, svela un importante cambiamento di design previsto per i telefoni Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus.

Mentre i modelli Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus presentavano un retro piatto con un telaio centrale leggermente sporgente, le nuove informazioni suggeriscono che Samsung abbandonerà questo design per i Galaxy S24 e S24 Plus. Negli ultimi tempi, molti produttori di smartphone hanno adottato il design con bordo piatto, ispirandosi agli iPhone. Anche i Galaxy S24 e S24 Plus dovrebbero adottare questo stile, come suggerito dal tipster.

Il leak non fornisce dettagli sul Galaxy S24 Ultra, il che potrebbe significare che il design del suo telaio sarà diverso da quello dei modelli S24 e S24+. Probabilmente, seguendo la stessa filosofia adottata per i modelli Galaxy S23 Ultra e S22 Ultra, l’S24 Ultra potrebbe presentare un design con pannello edge, distinguendosi così in termini di attributi estetici rispetto ai modelli S24 e S24+.

Per quanto riguarda le indiscrezioni sulla serie Galaxy S24, si dice che sarà disponibile in varianti con chipset Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3, a seconda dei mercati. Si prevede inoltre che l’intera serie sia dotata del nuovissimo pannello OLED M13 per una migliore resa visiva e che supporti la comunicazione bidirezionale via satellite.