One Piece: le nuove dichiarazioni di Oda, il dietro le quinte con footage inedito

A dieci giorni dall’uscita della serie live action di One Piece, Netflix rilascia un video che svela i dietro le quinte dell’adattamento della serie manga più leggendaria e popolare della storia. La featurette include interviste mai viste con il cast e con il team creativo sulla realizzazione di questo nuovo adattamento della saga e sul dare vita all’iconico manga in un nuovo formato, trovando il cast perfetto, allestendo le scene d’azione più spettacolari, e tanto altro. Il video, tra l’altro, è ricco di immagini inedite. La serie, lo ricordiamo, sarà disponibile solo su Netflix dal 31 agosto in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Monky D. Luffy è un grande sognatore. Così spensierato, ama l’avventura… penso che condividiamo tanti valori.

afferma Iñaki Godoy, mentre lo showrunner Matt Owens afferma:

In questo mondo, Luffy ha l’abilità di trasformare il suo corpo in gomma. Ma la sua vera forza è la sua abilità di ispirare le persone.

Inoltre, vi riportiamo un onesto scambio di opinioni tra Oda sensei (che è sempre stato molto chiaro con i fan sulle aspettative e il lavoro sulla serie) e Netflix:

To Netflix:

– We need to consider the worst-case scenario.

– I can't say something is good when it isn't.

– This is very good, but we can do even better.

– The fans trust me. So I can't lie to them.

– We actually found our real-life Luffy. I'm shocked.

– I'm touched by the love… https://t.co/ZrOetWDreg — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 19, 2023

Per Netflix:

” Dobbiamo considerare [anche] lo scenario peggiore. Non posso dire che qualcosa è buono, se non lo è. E questo è molto buono, ma possiamo fare ancora meglio. I fan hanno fiducia in me, dunque non posso dir loro bugie. Abbiamo trovato il nostro Luffy in carne e ossa, sono scioccato. Sono colpito dall’amore che One Piece ha tirato fuori da ogni inquadratura. “Facciamo qualcosa di grande!”. ”

To Eiichiro Oda:

– A 1:1 re-enactment is impossible.

– Live-action adaptation isn't about replication. It's expression.

– We're not at all satisfied yet, either.

– We want to rewrite the history of live-action adaptations.

– We have two goals. To not betray the fans. And to have… https://t.co/rKaM0dB9uP — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 19, 2023

A Eiichiro Oda:

” Una versione 1:1 è impossibile. IGli adattamenti in live action non sono repliche, sono interpretazioni. Non siamo soddisfatti del tutto neanche noi, ancora. [Ma] vogliamo riscrivere la storia degli adattamenti in live action. Abbiamo due obiettivi. Non tradire i fan. E far amare lo show anche da chi ancora non conosce One Piece. “Facciamo qualcosa di grande!”. ”

Vi riportiamo anche l’anteprima della sigla audio della serie, i character poster dei protagonisti e uno scatto inedito di Zeff (Craig Fairbrass), il mentore di Sanji.

Sinossi della serie:

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Fanno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Si aggiunge al cast Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

In partnership con Shueisha, One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

Leggi anche: