One Piece: Eiichiro Oda incoraggia i fan a guardare la serie su grandi schermi

Eiichiro Oda sta partecipando alla promozione della serie TV live-action su One Piece, e dopo aver scritto una lettera destinata a tutti fan, li ha anche incoraggiati a vedere il telefilm sul più grande schermo possibile.

Considerando che la visione su Netflix permette agli utenti di collegarsi da ogni tipo di dispositivo, l’incoraggiamento di Eiichiro Oda a fruire della serie TV su One Piece attraverso un grande schermo ha un significato particolare. Il creatore del manga ha dichiarato che, in questa maniera, sarà possibile godere della portata cinematografica dell’adattamento.

Nonostante i primi trailer di One Piece abbiamo suscitato reazioni piuttosto negative nei fan, lo stesso Oda ha dichiarato che un live-action tratto dal manga e dalla serie animata non potrà mai replicare alcune cose viste su carta ed in animazione, ma l’obiettivo è quello di rivoluzionare gli adattamenti live-action.

Questa è la sinossi della serie:

Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

One Piece uscirà il 31 agosto su Netflix.