One Piece: Iñaki Godoy intervista Eiichiro Oda

Molti mangaka, pur avendo un filo diretto di botta e risposta con i fan, sono riservatissimi, al punto da non apparire in pubblico e non far trapelare neanche video o foto di sé. Uno di questi è sicuramente Eiichiro Oda, autore di One Piece, che come Akira Toriyama prima di lui è solito disegnarsi in bizzarri “autoritratti” con una testa a forma di pesce. In pochi possono vantarsi non solo di averlo incontrato, ma di essere stati a casa sua: tra loro ora c’è anche Iñaki Godoy, interprete di Luffy nel live action di One Piece in arrivo il 31 agosto su Netflix.

È come incontrare Batman: ho la possibilità di incontrare la sua identità segreta, che sarà un segreto tra me e lui.

afferma con una certa emozione Iñaki Godoy, che nel video è accolto in casa del fumettista, lo incontra e gli chiede come è nata l’idea del serial, per poi dedicargli un suo disegno.

Oda racconta che

Quando ho iniziato a serializzare One Piece, 26 anni fa, non era possibile adattare un manga come questo in live action. Ma, a un certo punto, la qualità della computer grafica e degli effetti visivi ha cominciato davvero a migliorare, così da poter portare in vita qualunque cosa.

Questo lo ha convinto che, di fronte al progetto giusto, avrebbe potuto approvare un tentativo.

La mia paura più grande riguardo il live action era la possibile difficoltà di trovare qualcuno come Luffy. Ma guardando le cassette delle riprese dei provini, quando ti ho visto, diciamo che… mi sono messo a ridere. Sei proprio come il personaggio che ho disegnato nel manga. Ho pensato d’istinto “Questo è Luffy”. [Ora] non posso immaginare nessun altro in questo ruolo.

conclude.

La dedica di Godoy recita:

Caro signor Oda, grazie per aver creato One Piece, e aver reso felici così tante persone in giro per il mondo. Interpretare Luffy è un sogno divenuto realtà e farò sempre del mio meglio per portarlo in vita. Luffy è un amico per tutti, ci insegna a proposito del coraggio, dei sogni, della famiglia. Sono più che onorato di essere parte di questa storia e io e l’intero team del live action ti ammiriamo così tanto… grazie per One Piece e grazie per Luffy.

A comporre la ciurma di Cappello di Paglia, oltre a Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, ci sono Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Fanno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Si aggiunge al cast Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

