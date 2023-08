Elden Ring 2, Miyazaki suggerisce l’arrivo del seguito nella guida ufficiale del gioco

A quanto pare Elden Ring riceverà un seguito. A confermarlo è stato proprio il director Hidetaka Miyazaki in un’intervista pubblicata sulle pagine del secondo volume della guida ufficiale del gioco che è stata appena rilasciata. Il celebre autore non cita espressamente Elden Ring 2, ma nell’intervista viene fatto comunque riferimento all’arrivo di giochi futuri.

Miyazaki, infatti, afferma che “alcuni chiariamenti riguardanti la lore e alcune rivelazioni sono state conservate per i giochi futuri.” Una frase che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni e che conferma la volontà da parte di FromSoftware di dare seguito alle avventure del Senzaluce.

Ovviamente passerà molto tempo prima che Elden Ring 2 veda la luce. Ricordiamo, infatti, che al momento il team è impegnato nello sviluppo del DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, che al momento resta ancora privo di data d’uscita e di un nuovo misterioso progetto non ancora annunciato. Considerando che non abbiamo altre informazioni a disposizione è davvero difficile anche solo azzardare delle ipotesi su questo misterioso titolo. Potrebbe trattarsi di un secondo DLC per Elden Ring, ma anche di una IP nuova di zecca. I fan sperano da anni nell’arrivo di un Bloodborne 2, ma al momento questa resta purtroppo l’ipotesi meno probabile. Staremo a vedere.