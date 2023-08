Nintendo Switch: al via i Saldi Multiplayer, vediamo le offerte più interessanti

Continuano le promozioni del Festival Multiplayer sul Nintendo eShop. Dopo la promozione dei Punti d’oro, è la volta dei Saldi Multiplayer con sconti fino al 67% su una vastissima gamma di titoli multiplayer, inclusi, per la prima volta, Animal Crossing: New Horizons e Mario Party Superstars in versione scaricabile e tanti altri titoli. Vediamo, dunque, la lista con le offerte più interessanti:

Animal Crossing: New Horizons a 44,99 euro, sconto del 25%

Mario Party Superstars a 39,99 euro, sconto del 33%

Vampire Survivors a 4,49 euro, sconto del 10%

Luigi’s Mansion 3 a 39,99 euro, sconto del 33%

Donkey Kong Country: Tropical Freeze a 39,99 euro, sconto del 33%

Kirby Star Allies a 39,99 euro, sconto del 33%

Temtem a 30,14 euro, sconto del 33%

Monster Hunter Rise a 15,99 euro, sconto del 60%

Mario Golf: Super Rush a 39,99 euro, sconto del 33%

Mario Tennis Aces a 39,99 euro, sconto del 33%

Wario Get It Together! A 34,99 euro, sconto del 30%

Pokkén Tournament DX a 39,99 euro, sconto del 33%

Lego Worlds a 4,79 euro, sconto dell’84%

Lego Harry Potter Collection a 10,79 euro, sconto del 73%

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker a 19,79 euro, sconto del 67%

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la promozione dei Saldi Multiplayer sarà attiva fino al 27 agosto. Al termine dei saldi, i membri di Nintendo Switch Online potranno anche giocare gratuitamente alle versioni complete di tre titoli multiplayer che verranno svelati il 21 agosto.