Armored Core 6: nuovo video di gameplay dedicato al multiplayer PvP

In occasione del Play! Play! Play! di PlayStation Japan, Armored Core 6 è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay incentrato interamente sul multiplayer PvP. Il filmato, che trovate qui sotto, ci offre uno sguardo alle due modalità multiplayer previste, quella 1v1 e 3v3. Il video, inoltre, mostra anche i diversi equipaggiamenti che potremo utilizzare in battaglia per avere la meglio contro gli avversari. Vediamo il filmato:

Annunciato a dicembre 2022, Armored Core VI: Fires of Rubicon sarà, proprio come gli altri titoli della serie, un gioco d’azione in terza persona con un’attenzione particolare rivolta alla personalizzazione del proprio mecha, ma con l’introduzione di tutta una serie di novità e con un gameplay più profondo. Nelle ultime settimane sono stati rilasciati diversi nuovi dettagli sul gioco che ci permettono di capire quanto la personalizzazione si rivelerà fondamentale per riuscire ad avere la meglio durante gli scontri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Armored Core 6 tornerà a mostrarsi questa notte e più precisamente alle 00:45 del 19 agosto 2023 con uno showcase dedicato sul canale ufficiale di Bandai Namco. Potete seguire l’evento a questo link.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile a partire dal 25 agosto 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One.

