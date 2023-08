Topolino: Salvini mostra un fumetto sul Ponte di Messina, ma la storia finisce male

Il Ministro Matteo Salvini ha mostrato in un video un fumetto di Topolino sul Ponte di Messina, che però non ha una storia a lieto fine.

In un reel su Instagram il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha mostrato un fumetto di Topolino risalente al 1982, che racconta una storia con al centro il Ponte di Messina. Ma il racconto contenuto all’interno dell’albo non porta ad un lieto fine per l’opera.

Il titolo della storia è “Zio Paperone e il ponte di Messina”, per la sceneggiatura di Giorgio Pezzin ed i disegni di Giorgio Cavazzano. Al centro del racconto c’è Zio Paperone, che si getta nell’impresa di voler trovare un modo per realizzare il famoso Ponte di Messina.

Nel tentativo di cercare una soluzione adeguata, lo Zio segue le indicazioni di uno scienziato che parla della possibilità di costruire un ponte di corallo. Ma la storia finirà in maniera non positiva, considerando che i turisti, con l’intenzione di accaparrarsi un pezzo di ponte come ricordo, faranno crollare la struttura.

Non è certo questa la fine che il Ministro vorrà vedere fare al Ponte di Messina, i cui lavori di inizio opera dovrebbero partire l’anno prossimo. A questo punto possiamo dire che il riferimento utilizzato è stato leggermente non corretto, o di cattivo auspicio.