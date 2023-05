Ponte sullo Stretto di Messina: il progetto del ponte sospeso più lungo al mondo

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina prevede la costruzione del ponte sospeso più lungo al mondo, con una lunghezza complessiva di 3.660 metri e una campata sospesa di 3.300 metri. L’impalcato avrà una larghezza totale di 61 metri e due torri poste a terra alte 399 metri. Il sistema di sospensione sarà composto da due coppie di cavi con un diametro di 1,26 metri e una lunghezza totale di 5.320 metri tra i due blocchi di ancoraggio. Il ponte sarà realizzato in soli 6 anni una volta approvato il progetto esecutivo.

La costruzione del ponte creerà 10.000 nuovi posti di lavoro già nel primo anno di cantiere e complessivamente si stima che saranno creati 100.000 posti di lavoro diretti e indiretti, coinvolgendo 300 imprese. Il costo stimato per la costruzione del solo attraversamento del ponte sarà di circa 4,5 miliardi di euro, che rappresenta il 40% dell’importo totale delle opere. Saranno necessari anche ulteriori 5,3 miliardi di euro per le opere di collegamento sui versanti Sicilia e Calabria, funzionali al ponte stesso. Saranno inoltre investiti circa 1,1 miliardi di euro per la costruzione di opere non funzionali al ponte, come le tre stazioni della metropolitana di Messina e il centro direzionale in Calabria, oltre a opere di mitigazione ambientale.

L’impalcato del ponte includerà due carreggiate stradali con 3 corsie per direzione e una sede ferroviaria a doppio binario. Si prevede che il ponte consentirà il transito di 6 milioni di veicoli all’anno e di 60.000 treni, avvicinando così la Sicilia al resto del continente. Saranno adottati i requisiti di integrità strutturale più elevati al mondo, compatibili con un sisma di magnitudo 7,5 della scala Richter.

Il progetto ha coinvolto studi approfonditi e test su modelli fisici in gallerie del vento in vari centri di ricerca e laboratori internazionali. È stato sviluppato un impalcato aerodinamico “semitrasparente” chiamato “Messina Type Deck”, che è stato successivamente adottato per nuovi ponti a grande luce in tutto il mondo. Il ponte sarà in grado di sopportare venti fino a 158 km/h per il traffico veicolare, mentre per i treni si prevede una velocità di 120 km/h in condizioni di vento fino a 150 km/h e di 60 km/h in condizioni di vento fino a 190 km/h.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stato iniziato nel 1969 con il primo concorso di idee internazionale. La soluzione definitiva è stata individuata nel 1992, e nel 2003 è stato approvato il progetto preliminare. Nel 2006 è stato affidato il progetto definitivo, esecutivo e la costruzione al consorzio Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild. Nel 2011 è stato approvato il progetto definitivo e da allora si è lavorato per portare avanti questa importante opera infrastrutturale.