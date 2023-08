Street Fighter 6 x TMNT: il video ufficiale, cantato dal doppiatore di Luke

La mitica sigla delle Tartarughe Ninja rivive in una nuova versione per Street Fighter 6, cantata dal doppiatore di Luke, Aleks Le.

Come sappiamo, durante l’EVO 2023 Capcom ha annunciato una divertente e inattesa collaborazione tra Street Fighter 6 e le Teenage Mutant Ninja Turtles, semplicemente note anche come Tartarughe Ninja in Italia. Già da ieri, i giocatori di Street Fighter 6 potranno personalizzare i loro avatar con nuove attrezzature ed emote di TMNT, attivare nuovi titoli divertenti, inviare timbri TMNT in chat, personalizzare lo sfondo del cellulare e le cornici della fotocamera e persino trasformare il loro avatar personalizzato del World Tour e del Battle Hub nella loro Tartaruga preferita.

La collaborazione con le Teenage Mutant Ninja Turtles è la seconda partnership di brand all’interno di Street Fighter 6 dal suo debutto nel giugno 2023, dopo la collaborazione con Onitsuka Tiger al momento del lancio. La collaborazione con le TMNT invita i giocatori a sfoggiare il loro amore per le Tartarughe in vari modi divertenti, addobbando anche il game social center – Battle Hub – con striscioni, cartelli e trailer delle TMNT. Gli eroi con il guscio sono anche protagonisti del loro ultimo film, Tartarughe Ninja: Caos mutante di Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey Productions e prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, in uscita nelle sale italiane il 30 agosto.

LUKE & I MADE OUR SINGING DEBUT AT THE EVO 😭🎉✨ To clarify: Vocals were recorded back in MARCH as a collab specifically for #SF6 w/ the og 1987 CARTOON SHOW. @takaNakayama came to me with this crazy idea & asked “Will Luke karaoke?” Me? I suck. But Luke? “HE WILL 😤” pic.twitter.com/XGprWQ7Of0 — Aleks Le 🌕🏀 PER SO NA (@AleksLeVO) August 7, 2023

Per celebrare questa collaborazione Capcom ha prodotto anche una speciale cover della storica sigla della serie animata degli anni ’80, realizzata da CAP-JAMS (il team musicale Capcom che ha dato vita alle stupende musiche del gioco) e con testi cantati dal doppiatore di Luke, Aleks Le. Le, molto noto al fandom del gioco anche per aver realizzato delle parodie delle copertine delle versioni retail, è un doppiatore di successo specializzato in anime e videogiochi, ma non aveva mai cantato professionalmente prima. Difatti ha commentato così, sui social:

Ero così nervoso, dato che non sono così bravo e non ho mai cantato prima, ma vedere tutti quanti cantare insieme e divertirsi mi ha commosso. Grazie gente! Dal profondo del cuore!

Chiarisco: la canzone l’ho registrata a marzo, come una collaborazione specifica per SF6. Taka Nakayama [director del gioco, ndr] mi ha proposto questa pazza idea e ha chiesto “Luke lo fa il karaoke?” E io ho risposto: “Io? Faccio schifo. Ma Luke? LO FARA'”.

