Call of Duty: Modern Warfare 3, il trailer di Makarov svela l’antagonista del gico

Come promesso, Call of Duty: Modern Warfare 3 è tornato a mostrarsi questo pomeriggio con il nuovo trailer di Makarov che svela così l’antagonista principale del gioco e alcune inedite cutscene. Il filmato, che trovate qui sotto, combina infatti splendidi filmati live-action e altri tratti dal gioco. Nel video vediamo il villain mentre viene scortato all’interno di una prigione, mentre ascoltiamo la sua voce narrante e ammiriamo i suoi tatuaggi che prendono vita.

Per chi non lo sapesse, Vladimir Makarov è ben noto ai fan della serie Call of Duty. Il suo personaggio è apparso per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2. Si tratta del capo di una cellula terroristica di matrice ultranazionalista, attraverso la quale tenta di organizzare la terza guerra mondiale.

L’attore che interpreterà Makarov è, come è stato anticipato da alcuni leak, Julian Kostov che ha preso parte a film come Ben-Hur, Leatherface, l’action Search & Destroy, Temple e tanti altri.

Vi ricordiamo che oggi Activision Blizzard ha svelato anche la data dell’evento di presentazione in-game di Call of Duty: Modern Warfare 3, che viene riportata anche alla fine di questo trailer.

Il gioco, invece, sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.