Call of Duty: Modern Warfare 3, annunciata la data dell’evento di presentazione in-game su Warzone

Con un post su Twitter/X, Activision Blizzard ha svelato la data dell’evento di presentazione in-game di Call of Duty: Modern Warfare 3. Il reveal si terrà il 17 agosto 2023 tramite un evento di Warzone. Nel post, che trovate qui sotto, il publisher ha condiviso una breve clip che include tutta una serie di indizi e persino un numero di telefono.

Message inbound #MW3 #MWIII

+12029183022

Reveal Event August 17 in Warzone

+12029183022

Reveal Event August 17 in Warzone

— Call of Duty (@CallofDuty) August 8, 2023