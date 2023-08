Call of Duty: Modern Warfare III – Ecco il primo trailer con la data d’uscita

Online è stato pubblicato il primo trailer di Call of Duty: Modern Warfare III, che ha rivelato anche la data d’uscita del titolo, che sarà disponibile dal 10 novembre.

Ecco il trailer.

Anche in questo nuovo capitolo il villain sarà il russo Makarov, che era stato già indicato tra i possibili super cattivi del titolo videoludico.

L’Osservatorio dovrebbe essere il principale terreno di gioco per l’evento che si terrà il 16 agosto. Call of Duty Modern Warfare III sarà disponibile per tutti gli appassionati dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere rivelati nuovi dettagli riguardo ai gameplay, e ad altre particolarità sul lavoro di Activision fatto su questo terzo capitolo della serie.

Ricordiamo che Call of Duty fino ad ora conta diciannove titoli, con il primo gioco che è stato lanciato nel 2003. Si tratta di una serie che, già nello scorso decennio, era arrivata a vendere quattro miliardi di copie, generando oltre 15 miliardi di dollari.