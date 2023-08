Baldur’s Gate 3: arriva la mod che aumenta le dimensioni del pene dei mezzorchi femmina

L’editor dei personaggi di Baldur’s Gate 3 offre tutta una serie di opzioni per personalizzare il nostro avatar, inclusa la possibilità di modificare l’aspetto e la forma del pene. Da questo punto di vista, il gioco di Larian propone un editor davvero curatissimo e completo sotto ogni aspetto. Eppure, c’è chi non è rimasto totalmente soddisfatto delle possibilità offerte da questo strumento in termine di personalizzazione dei genitali, decidendo di correre ai ripari.

Così, il modder HyenaDingo ha creato la prima mod dei genitali: si chiama “Pride of the Orcs – Larger genitalia for female HalfOrc“, il cui nome non lascia spazio ad alcun dubbio su quale sia il suo effetto.

Aumenta le dimensioni del pene nell’opzione relativa al pene non circonciso per i mezzorchi femmine. Essendo la più forte delle razze, anche i loro attributi fisici dovrebbero rispecchiarlo” si legge nella descrizione.

L’obiettivo della mod è, infatti, proprio quello di aumentare le dimensioni del pene delle mezzorchesse, aggiungendo un ulteriore tocco di personalizzazione al gioco di Larian. Neanche a dirlo, l’iniziativa di HyenaDingo è stata accolta con grande entusiasmo su Nexus Mods, tanto che alcuni utenti vorrebbero che tale mod fosse applicata a tutte le altre razze, mentre altri vorrebbero persino potenziarne gli effetti.

Intanto, Baldur’s Gate 3 continua a macinare numeri incredibili su Steam e potrebbe ben presto diventare il lancio migliore dell’anno sulla piattaforma. Inoltre, ormai non manca molto al lancio del gioco su PlayStation 5 e sono sempre di più gli utenti console che non vedono l’ora di mettere le mani sul gioco, dato l’incredibile successo riscontrato in questi giorni.

Baldur’s Gate 3 arriverà su Ps5 a partire dal 6 settembre 2023. Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda la versione Xbox che arriverà prossimamente.