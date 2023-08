Una lista di film su squali e animali assassini da non perdere per chi è appassionato di questo sottogenere.

Ora che è nelle sale cinematografiche il film Shark 2 – L’Abisso il tema dei film sugli squali e sugli animali assassini è più che mai tornato in auge. Perciò vogliamo proporvi una lista dei film con squali e animali assassini che hanno segnato il genere, e che in qualche modo lo hanno definito. Chiaramente il capostipite è Lo Squalo di Steven Spielberg, ma sia prima che dopo questa pellicola ci sono state produzioni degne di nota, per un motivo o per un altro.

L’ultimo Squalo (1981)

Partiamo da un film che deve molto, anzi tutto, a Lo Squalo di Steven Spielberg, e che però ha riadattato la pellicola americana in maniera interessante. A realizzare il film è stato il regista italiano Enzo G. Castellari, che, con una produzione chiaramente inferiore rispetto a quella de Lo Squalo, è riuscito comunque a creare un piccolo cult. Il film ottenne riscontri così positivi da incassare 18 milioni di dollari negli Stati Uniti, portando la Universal, che stava preparando Lo Squalo 3, a citarlo per plagio.

Tentacoli (1977)

Dopo il successo de Lo Squalo di Steven Spielberg anche l’Italia provò a metterci del suo, proponendo lungometraggi con animali assassini. E, tra queste pellicole, spicca Tentacoli, una produzione di Ovidio G. Assonitis. Al centro della storia c’è una piovra gigante che si abbatte sulla cittadina di Solana Beach, in California. A contrastare la piovra, ad un certo punto, ci saranno due orche.

Grizzly, l’orso che uccide (1976)

Non di soli squali vivono le pellicole horror sugli animali assassini, e quella su Grizzly, l’orso che uccide è una delle rappresentazioni più simili al film di Steven Spielberg a livello di struttura narrativa di base, ma chiaramente molto differente rispetto al capolavoro del 1975. In un parco nazionale degli Stati Uniti un orso massacra una serie di visitatori. Le dinamiche che portano alle varie morti sono un misto tra lo stile degli slasher movie, e Lo Squalo. Che poi, a questo punto, verrebbe da dire che Lo Squalo è il prototipo degli slasher movie, e non si tratterebbe di un’affermazione del tutto sbagliata.

Piraña (1978)

Il lungometraggio realizzato da Joe Dante nel 1978 è da considerare la pellicola che si è avvicinata maggiormente alla qualità cinematografica de Lo Squalo. Il tutto nasce dalla scoperta di esperimenti militari fatti sui piraña. La proliferazione di questi temibili animali porterà ad una loro fuga dalla piscina della struttura militare in cui si trovano, ed all’inizio dell’incubo. Il successo del film fu in grado di creare un sequel ed un remake come Piranha 3D.

Snakes on a Plane (2006)

In mare si fa fatica a trovare scampo con tutti questi animali assassini, ma anche per aria la situazione non viene facile. E nella lista sui film dedicati a squali ed animali assassini da non perdere segnaliamo anche Snakes on a Plane, un lungometraggio che porta Samuel L. Jackson a dover fronteggiare tantissimi serpenti. Un regolamento di conti fa nascere una carneficina su un volo aereo. Si tratta di un film che prima della sua uscita divenne un fenomeno sul web, anche se non incassò quanto sperato dalla New Line Cinema.

Tarantola (1955)

Torniamo di parecchio indietro nel tempo per proporre una pellicola che, non solo mette al centro dell’attenzione un potenziale animale assassino, ma, in questo caso, abbiamo a che fare con un essere potenziato ed ingigantito a dismisura da un esperimento. La paura atomica e per le conseguenze della radioattività portarono negli anni Cinquanta a sviluppare un vero e proprio filone fantascientifico, e Tarantola è considerato una delle produzioni più efficaci, grazie soprattutto alla tecnica registica di Jack Arnold.

King Kong (1933)

Tornando ancora più indietro il capostipite di tutti i film con gli animali assassini è King Kong. La pellicola del 1933 diretta da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack fu illuminante sia a livello di trama che di messa in scena, al punto che il successo di King Kong produsse un sequel appena otto mesi dopo l’uscita del titolo. Sappiamo tutti quanti remake e nuove produzioni siano state dedicate a King Kong, che oggi è protagonista del MonsterVerse costruito dalla Warner Bros. in cui è incluso anche Godzilla.

Paradise Beach (2016)

Torniamo a parlare di squali, ma in un lungometraggio che incrocia i temibili predatori marini con una storia di sopravvivenza. La protagonista, interpretata da Blake Lively, è una surfista che si reca in una spiaggia legata al ricordo di sua madre. L’attività con il surf s’incrocerà presto con la presenza di uno squalo bianco, che aggredisce la protagonista e la costringe a rifugiarsi su uno scoglio isolato. Sarà in questo modo che inizierà una battaglia per riuscire a scampare allo squalo e poter sopravvivere.

Sharknado (2013)

Chiudiamo questa lista dei film sugli squali e sugli animali assassini da non perdere con due cult del cinema trash. Quando, grazie a pellicole divenute virali sul web, si è compreso il potenziale di audience dei b-movie, sono sorte case di produzione, come l’Asylum, che hanno sviluppato dei progetto volutamente low-budget e mal fatti, esasperando certe caratteristiche di queste pellicole. Sharknado è un esempio di come delle idee folli possano trasformarsi in veri e propri tormentoni.

Il film è divenuto un cult al punto da creare cinque sequel. Il regista Anthony Ferrante ha parlato di questa pellicola come di una contaminazione tra i film con gli squali ed i lungometraggi con i disastri.

Mega Shark vs Giants Octopus (2009)

Sempre proseguendo sul filone trash legato agli animali assassini possiamo dire che Mega Shark vs Giants Octopus è una di quelle produzioni che offrono in maniera lampante questo tipo di visione. Gli effetti speciali totalmente scadenti e la trama insensata hanno reso questo lungometraggio un vero e proprio cult, nonché il titolo che ha consacrato definitivamente la Asylum.