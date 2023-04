Godzilla x Kong: The New Empire è il titolo del nuovo monster movie di Legendary

Continua la saga del reboot occidentale di Godzilla nel Monsterverse di Legendary: nel 2024 sarà infatti la volta di Godzilla x Kong: The New Empire.

Legendary svela il titolo del prossimo film della saga occidentale del megasauro di Toei: Godzilla x Kong: The New Empire vedrà il ritorno dei due leggendari “mostroni” per quello che potrebbe essere il più spettacolare kaiju eiga di sempre. A preannunciarne il titolo – insieme al fatto che uscirà il prossimo anno – è un teaser trailer degno di nota e denso di distruzione.

Sappiamo ancora poco in proposito, ma le location si aggirano tra il sudest e la cosiddetta Gold Coast dell’Australia. Sicuramente rivedremo i due “mostroni” del titolo, per i quali sarà rispettivamente il quarto e terzo film del loro nuovo corso, e in sostanza sarà il quinto film della saga, dopo due su Godzilla, uno su King Kong e il primo, grande crossover… naturalmente senza contare tutti i precedenti film “classici” sia americani che giapponesi di Legendary e Toho. Chi rivedremo degli attori visti in precedenza nel franchise? Difficile dirlo e non ci sono ancora dichiarazioni al riguardo. Il tutto, poi, andrebbe a incastrarsi con la serie tv in fase di realizzazione per Apple+.

Questa la sinossi ufficiale:

Nell’ultima iterazione del franchise del Monsterverse assistiamo all’esplosivo scontro tra Godzilla e Kong con una nuova avventura cinematografica, che vede l’onnipotente Kong e il feroce Godzilla unire le forze contro una minaccia misteriosa e colossale, nasconta nel nostro mondo e che ne minaccia l’esistenza… la loro come la nostra. Questo nuovo film epico scende ancor più nella mitologia di questi titani, nelle loro origini e nei misteri di Skull Island, mentre scopre la mitica battaglia che ha contribuito a formare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Leggi anche: