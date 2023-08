Samsung Galaxy Fold5 e Flip5, che successo! In Corea già oltre 1 milione di preordini

Samsung ha recentemente lanciato i nuovi modelli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, suscitando un grande interesse tra i consumatori. Le prenotazioni per questi dispositivi pieghevoli sono state aperte il 1° agosto in Corea del Sud e i risultati finora sono stati sorprendenti. La campagna di preordini sta ottenendo un successo senza precedenti nel paese d’origine, con ordini che hanno superato il notevole traguardo di 1 milione per entrambi i dispositivi, stabilendo così un nuovo record. Questo risultato ha superato il precedente primato di 970.000 unità, che era stato registrato per i dispositivi del 2022.

Tuttavia, ciò che potrebbe destare maggiore interesse è la differenza di popolarità tra i due modelli. Il Galaxy Z Flip5 ha dimostrato di essere particolarmente apprezzato, rappresentando circa il 70% delle 1,02 milioni di unità preordinate. Questo segna un significativo miglioramento rispetto al modello precedente, il Galaxy Z Flip4, che aveva rappresentato circa il 60% delle prenotazioni l’anno scorso. Le prenotazioni per il Galaxy Z Flip5 hanno raggiunto quota 714.000 unità.

D’altro canto, il Galaxy Z Fold5 ha raggiunto circa 306.000 prenotazioni. Tuttavia, è interessante notare che i consumatori sembrano meno interessati al grande dispositivo pieghevole rispetto al suo predecessore. Il Galaxy Z Fold4 aveva infatti ottenuto 388.000 prenotazioni, dunque un risultato leggermente migliore. Questo potrebbe essere attribuito al fatto che l’aggiornamento del Fold5 è stato percepito come meno degno di nota, mentre il Flip5 ha introdotto alcune novità più vistose, come il nuovo enorme schermo esterno Flex Window.