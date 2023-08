Red Dead Redemption: prime immagini della versione PS4 e Nintendo Switch

In concomitanza con l'annuncio dell'arrivo di Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch, sono apparse sull'eshop le prime immagini del porting. Vediamole.

Le versioni PS4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption tornano a mostrarsi nelle prime immagini ufficiali pubblicate sull’eshop. Il porting dell’acclamata epopea western di Rockstar è stata annunciata ieri con il primo trailer e arriverà su PlayStation e console ibrida questo mese. Diamo uno sguardo alle prime immagini del gioco, tratte dalla versione base e dall’espansione Undead Nightmare, che è inclusa nel pacchetto.

Ricordiamo che l’arrivo delle versioni PS4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption è previsto per il 17 agosto 2023. Le versioni retail arriveranno invece il 13 ottobre 2023. Non si tratta di una remastered o di un remake come ipotizzato dai precedenti rumor, ma di un vero e proprio porting che porta l’esperienza originale del titolo del 2010 su console di attuale generazione.

Quando degli agenti federali minacciano la sua famiglia, l’ex fuorilegge John Marston è costretto a dare la caccia alla banda di criminali che un tempo considerava suoi amici. Vivi l’avventura di Marston nei vasti territori del West americano e del Messico, la lotta di un uomo che cerca di seppellire il proprio sanguinoso passato nell’acclamato predecessore di Red Dead Redemption 2, il grande successo del 2018 – recita la sinossi ufficiale.

Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch sarà disponibile sia in formato digitale che ratail al costo di 49,99 euro.