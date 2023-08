Daytona 35 Rio Yachts: il day cruiser italiano progettato per l’esperienza americana

Questo day cruiser si distingue per il suo approccio funzionale e pratico, in netto contrasto con la mentalità mediterranea più tradizionale.

Il Daytona 35 Rio Yachts è un’elegante imbarcazione a motore di design italiano, nata per catturare il cuore degli appassionati di barche negli Stati Uniti. Questo day cruiser si distingue per il suo approccio funzionale e pratico, in netto contrasto con la mentalità mediterranea più tradizionale.

Rispetto al suo predecessore, il Daytona 34, il DNA di famiglia è presente, ma la personalità è distintamente unica. Progettato per rispondere alle esigenze pragmatiche degli armatori americani, il Daytona 35 rappresenta un’opzione per coloro che cercano miglioramenti tangibili nella vita a bordo.

L’aspetto più rilevante del Daytona 35 è il suo layout da “bow rider”, con un secondo pozzetto trasformabile a prua. Un tavolo versatile consente di abbassarlo per creare un prendisole riparato o sollevarlo per creare una zona pranzo-dinette. La presenza di un T-Top in vetroresina offre riparo dal sole e dagli elementi avversi, mentre i nuovi appendici a poppa non solo estendono visivamente lo scafo ma facilitano anche l’ormeggio all’inglese.

All’interno, la barca è pensata per la famiglia, con spaziose sedute a pozzetto per sei persone e una cucina esterna dotata di tavolo abbattibile che aggiunge ulteriori possibilità di prendisole. La pianta interna riflette il successo del modello precedente, con una cabina armatoriale a prua, una cabina ospiti o per i figli sotto il pozzetto e un bagno.

Dal punto di vista tecnico, il Daytona 35 vanta specifiche impressionanti. Con una lunghezza di 10,97 metri e una larghezza di 3,50 metri, è alimentato da due motori fuoribordo Mercury VERADO da 300 CV ciascuno. Le prestazioni dichiarate dal cantiere includono una velocità massima di 41 nodi e una velocità di crociera di 29 nodi, con un consumo di carburante di circa 2×50 litri all’ora. L’autonomia di crociera è di 260 miglia nautiche in termini di distanza o 9 ore in termini di tempo.

Sebbene la Daytona 35 sia nata per il mercato americano, gli appassionati di barche di tutto il mondo avranno l’opportunità di scoprire questo modello affascinante e funzionale al prossimo Salone di Cannes e al Salone Nautico di Genova. In sintesi, il Daytona 35 Rio Yachts rappresenta un connubio tra design italiano raffinato e funzionalità moderna, destinato a fare breccia nel cuore dei diportisti appassionati.