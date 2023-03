Arcadia Yachts A105: il lusso in navigazione con sei cabine

In collaborazione con Tezmarin, un importante rivenditore turco di alcuni dei marchi più celebri del settore, il cantiere Arcadia Yachts ha concluso due operazioni di vendita di uno Sherpa 80 e un A105 con sei cabine, quest’ultimo destinato a un armatore che possiede già un altro yacht di Arcadia. L’A105 si distingue per gli spazi interni ed esterni ampiamente connessi, l’ampio utilizzo di pannelli solari, finestre up&down e soluzioni tecnologiche all’avanguardia per garantire una vera esperienza di benessere in mare. Inoltre, lo scafo semidislocante garantisce una navigazione confortevole e riduce i consumi. Il cantiere sta anche lavorando su un nuovo progetto, l’A96, uno yacht di oltre 29 metri di lunghezza con cinque cabine e interni progettati con la collaborazione di Igor Lobanov, che sarà presentato nella seconda metà del 2023.

Questi successi dimostrano il crescente interesse per il marchio Arcadia Yachts in tutto il mondo. Oltre alle navi in fase di costruzione, il cantiere ha un progetto eccezionale che si distingue per il rispetto dell’ambiente: l’A96, uno yacht di oltre 29 metri di lunghezza e quasi 8 di larghezza con cinque cabine progettato per il benessere, con gli interni ideati da Igor Lobanov. La presentazione dell’A96 è prevista per la seconda metà del 2023 e rappresenta una nuova fase per il cantiere. La vendita del quarto A105 e gli ordini firmati dimostrano il successo del marchio, che sta ottenendo consensi e interesse in tutto il mondo, oltre i confini del Mediterraneo e dei Caraibi.