Rizzardi Yachts: nuovo modello svelato al Nauticsud 49

Il cantiere Rizzardi Yachts ha partecipato attivamente alla manifestazione, allestendo un grande spazio espositivo in cui è stato presentato un nuovo modello chiamato INfive, caratterizzato da una colorazione particolarmente accattivante che ha suscitato l’interesse di un pubblico esperto e di appassionati del cantiere. L’evento ha fornito l’occasione per un confronto tra diverse istituzioni e gli imprenditori del settore nautico.

Il management del Gruppo InRizzardi ha promosso una discussione sulla situazione attuale post-pandemia e sull’importanza di valorizzare il design italiano e la tecnologia, punti di forza del famoso “made in Italy“. Il Presidente del Gruppo, Gianfranco Rizzardi, incoraggia le istituzioni, gli imprenditori e potenziali investitori a collaborare per affrontare le sfide del futuro. Inoltre, invita le istituzioni a sostenere le imprese del settore nautico semplificando la burocrazia e agevolando l’attività.

Rizzardi sottolinea che la speranza è che una maggiore capacità di fare squadra tra imprese e istituzioni possa essere la principale leva di sviluppo del settore nautico:

Così come non va dimenticata la carenza di disponibilità di porti e attracchi nel Centro e Sud-Italia, il cui sviluppo porterebbe una notevole ricaduta economica sul territorio per centinaia di piccole e medie imprese.