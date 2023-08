Miley Cyrus e quando Gucci la tramutò in un anime

Ecco uno spot Gucci di due anni fa in cui Miley Cyrus divenne un anime per la promozione di Flora Fantasy.

Miley Cyrus è una figura pop dei nostri tempi, e non sorprenderà che, in qualche maniera, sia stata trasformata in una versione animata di sé stessa. A farlo è stata Gucci, l’azienda che due anni fa per lo spot Flora Fantasy propose la popstar Miley Cyrus in versione anime.

Ecco lo spot.

Nella pubblicità la Cyrus torna a imbracciare la chitarra così come la sua alterego Hannah Montana, che è stata per anni il simbolo di Disney Channel. Ma, una volta concluso il suo percorso con la Casa di Topolino, Miley Cyrus ha incrociato ancora la sua strada con le serie TV.

Ricordiamo, infatti, una sua apparizione in Black Mirror, in uno degli episodi più alternativi della serie distopica. Si trattava dell’episodio tre della quinta stagione.

Miley Cyrus ha fatto anche altra apparizioni cinematografiche e televisive, in produzioni come High School Musical 2, Una Spia al Liceo e Sballati per le Feste. Attualmente sta dedicando il suo percorso artistico esclusivamente alla musica, ma, vista la giovane età è possibile che, prima o poi, la rivedremo sullo schermo.