Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, novità in arrivo a settembre e nuove immagini

Paradox Interactive ha condiviso un nuovo aggiornamento sullo stato di sviluppo di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, annunciando che a settembre verranno rilasciati nuovi dettagli in merito.

È passato un bel po’ di tempo dagli ultimi aggiornamenti ma abbiamo continuato a lavorare sul gioco. Rimaniamo sempre impegnati nel voler fornire il miglior gioco di Vampire: The Masquerade – Bloodlines possibile e non vediamo l’ora di mostrarvi qualcosa di più questo settembre”, ha scritto il misterioso “Team di Bloodlines”. Mentre lo sviluppo prosegue, vi aggiorneremo sulle edizioni e i contenuti bonus del gioco e vogliamo fornire il massimo valore a coloro che ci hanno supportato attraverso i preorder digitali dopo tutto questo tempo. Offriamo dunque rimborsi a chiunque abbia effettuato il preorder di qualsiasi edizione di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Come parte di questo processo, comprendiamo i preorder dei prodotti fisici, inclusa la Collector’s Edition. Le versioni digitali First Blood Edition, Unsanctioned Edition e Blood Moon Edition rimangono, ma possono essere rimborsate se scegliete tale opzione”.

In attesa dell’arrivo di ulteriori aggiornamenti, il team ha rilasciato alcune nuove immagini del gioco. Le trovate qui sotto:

Ricordiamo che Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è il sequel di Vampire: The Masquerade – Bloodlines del 2004. Nel mese di febbraio 2021, dopo un lungo periodo di sviluppo, il gioco è stato quasi cancellato a causa della separazione tra lo studio di sviluppo Hardsuit Labs e il publisher Paradox Interactive. Lo sviluppo, seppur travagliato, prosegue anche se i dettagli in merito continuano a scarseggiare. Ad oggi, infatti, non conosciamo neanche quale sia il nuovo team a capo del progetto, ma a questo pare non manca poi molto per scoprirlo.