Street Fighter 6 si aggiudica il perfect score su Famitsu

Street Fighter 6, il nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro di Capcom, si è aggiudicata un sonoro perfect score su Famitsu. La nota testata giapponese ha assegnato al gioco un voto pari a 40/40, lo stesso attribuito qualche settimana fa a quel capolavoro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ricordiamo che la testata ha un sistema di votazione piuttosto particolare che si basa sulla somma dei singoli voti dati da 4 redattori diversi. Street Fighter 6 ha dunque ricevuto ben quattro 10. Ovviamente, quello dato a Street Fighter 6 non è l’unico perfect score di Famitsu: oltre a quello dato a Tears of the Kingdom, la testata giapponese ha già premiato con punteggio pieno altri titoli come Death Stranding, Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In ogni caso, quello raggiunto da Street Fighter 6 resta un’ottimo risultato. Non a caso il gioco è stato acclamato dalla critica con voti eccellenti. Nella nostra recensione abbiamo elogiato il lavoro svolto dal team, sottolineando come “Con Street Fighter 6 Capcom ha fatto davvero centro. Contraddistinto da un’estetica esplosiva, ricchissimo di contenuti ed estremamente curato in ogni minimo dettaglio, la nuova iterazione della saga punta ad accontentare sia gli appassionati di lunga data che i nuovi arrivati con tutta una serie di novità e soluzioni pensate per rendere l’esperienza più accessibile, ma non per questo meno appagante. Con un roster a dir poco impressionante, un nuovo sistema di combattimento solidissimo e una nuova modalità Storia divertente e longeva, Street Fighter 6 è un vero e proprio sogno ad occhi aperti per gli amanti dei picchiaduro e per chi da tempo desiderava mettere le mani su uno Street Fighter davvero completo al lancio.”