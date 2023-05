Street Fighter 6, i voti della critica internazionale sono eccellenti

Sono ora disponibili in rete le prime recensioni di Street Fighter 6 e possiamo dunque farci un’idea di come la critica specializzata ha accolto il nuovo picchiaduro di Capcom.Come potrete vedere nell’elenco qui sotto, i primi voti della critica internazionale sono eccellenti. Viene elogiato, in particolar modo, il nuovo combat system, la qualità e la varietà del roster e lo stile esplosivo di questa nuova produzione unita alla quantità esorbitante di contenuti disponibili al lancio.

Come al solito, prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Street Fighter 6:

LegaNerd.com – 90

Multiplayer.it – 95

Inverse – 100

GamerHub – 100

Twinfinite – 100

TheSixthAxis – 100

Noisy Pixel – 100

Screen Rant – 100

VGC – 100

COGconnected – 96

IGN Brasil – 95

PSX Brasil – 95

GameGrin – 95

Prima Games – 95

GameSpot – 90

IGN – 90

TechRaptor – 90

TrueGaming – 90

XboxEra – 90

Push Square – 90

Attack of the Fanboy – 90

CGMagazine – 90

Hardcore Gamer – 90

Stevivor – 90

The Loadout – 90

Eurogamer – 80 (4 stelle su 5)

Game Revolution – 80

Nel momento in cui scriviamo la media voti indicata da Metacritic è di 93, mentre quella di OpenCritic è di 92, quindi altissima in entrambi i casi. Mancano all’appello ancora molte recensioni, dunque queste medie potrebbe variare di qualche punto nelle prossime ore.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come “Con Street Fighter 6 Capcom ha fatto davvero centro. Contraddistinto da un’estetica esplosiva, ricchissimo di contenuti ed estremamente curato in ogni minimo dettaglio, la nuova iterazione della saga punta ad accontentare sia gli appassionati di lunga data che i nuovi arrivati con tutta una serie di novità e soluzioni pensate per rendere l’esperienza più accessibile, ma non per questo meno appagante. Con un roster a dir poco impressionante, un nuovo sistema di combattimento solidissimo e una nuova modalità Storia divertente e longeva, Street Fighter 6 è un vero e proprio sogno ad occhi aperti per gli amanti dei picchiaduro e per chi da tempo desiderava mettere le mani su uno Street Fighter davvero completo al lancio.”

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.