Reddit licenzierà il 5% del suo staff: stop anche alle nuove assunzioni

Anche Reddit, come numerose altre grosse aziende tech prima di lei, ha annunciato il piano di licenziare una parte del suo staff.

Anche Reddit, come numerose altre grosse aziende tech prima di lei, ha annunciato il piano di licenziare una parte importante del suo staff. Attualmente Reddit ha oltre 2mila dipendenti e l’azienda ha annunciato che gli esuberi riguarderanno circa il 5% dei suoi dipendenti. Secondo un’email inviata dal CEO dell’azienda, Steve Huffman, come riportato da The Wall Street Journal, uno dei passi che prenderà sarà il licenziamento di 90 dipendenti.

Assieme ai licenziamenti, Reddit prevede anche di interrompere o rallentare le nuove assunzioni nella maggior parte dei suoi team. Se fino a pochi giorni fa Reddit programmava di assumere almeno altre 300 persone, ora l’azienda prevede di assumerne non più di 100. L’azienda ha annunciato che continuerà a concentrarsi sui suoi obiettivi più importanti, tra cui il raggiungimento del pareggio di bilancio entro la fine del 2024. Nella sua email, Huffman ha scritto che Reddit ha avuto “un buon primo semestre dell’anno” e che questa ristrutturazione permetterà di mantenere lo slancio anche nella seconda metà dell’anno.

Questo è solo uno dei passi che Reddit sta intraprendendo per guadagnare denaro: lo scorso aprile, ha annunciato che inizierà a far pagare agli sviluppatori l’accesso alla sua API. L’azienda ha preso questa decisione proprio mentre i principali attori del settore tecnologico si stanno dedicando all’IA generativa, che di solito viene addestrata utilizzando dati provenienti da piattaforme e social network accessibili tramite l’API. “Essendo una piattaforma con uno dei più ampi corpus di conversazioni umane online, che coprono gli ultimi 18 anni, abbiamo l’obbligo verso le nostre comunità di essere custodi di questo contenuto”, ha dichiarato l’azienda. La decisione di monetizzare l’accesso all’API danneggerà anche i piccoli sviluppatori e potrebbe uccidere alcuni popolari progetti indipendenti, come Apollo, un client di terze parti estremamente usato dagli utenti e gli amministratori delle community di Reddit.