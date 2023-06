Reddit come Twitter. API a pagamento, il developer di Apollo: “ci costerà 20 milioni all’anno”

Il piano di Reddit di rendere l’accesso all‘API a pagamento potrebbe portare alla chiusura di uno dei client di terze parti più popolari in assoluto. Lo sviluppatore del client Reddit Apollo sta lanciando l’allarme sui nuovi prezzi dell’API, affermando che la nuova politica rendere sostanzialmente proibitivo continuare a supportare il progetto. Gli costerebbe svariati milioni di dollari all’anno. Una cifra mostruosa per un client che non ha grosse opportunità di monetizzazione.

Apollo è un client third party per Reddit, che offre alcuni vantaggi rispetto all’applicazione ufficiale del forum, come un’interfaccia più pulita e intuitiva, una dark mode maggiormente curata, oltre che la possibilità di integrare Reddit sulla schermata di blocco o la homepage del telefono grazie ad alcuni widget dedicati — e diverse altre funzioni che l’hanno resa nel corso degli anni un’alternativa estremamente popolare e utilizzata in tutto il mondo.

Reddit ha annunciato ampie modifiche alle regole dell’API il mese scorso, giustificandosi dietro alla diffusione di sempre più aziende che utilizzano la sua piattaforma per addestrare le loro intelligenze artificiali. “Il corpus di dati di Reddit è davvero prezioso”, aveva commentato il CEO Steve Huffman. “Non pensiamo che sia saggio continuare a dare ad alcune delle aziende più grandi del mondo un valore così grande gratuitamente”.

Tuttavia, allo stato attuale le API non penalizzerebbero solo le grandi aziende, ma anche i piccoli sviluppatori indipendenti. In altre parole, non sono previste esenzioni per progetti come Apollo. Devono pagare tutti allo stesso modo. Sebbene Reddit non abbia ufficialmente divulgato i prezzi dell’API, Christian Selig, unico sviluppatore di Apollo, afferma che con le nuove policy sarebbe obbligato a pagare come minimo 20 milioni di dollari per mantenere la sua app “così com’è”.

“50 milioni di richieste costano 12.000 dollari, una cifra molto più grande di quanto avessi mai potuto immaginare”, ha scritto in un post su Reddit, citando diverse conversazioni che ha avuto con i rappresentanti di Reddit riguardo alle imminenti modifiche all’API. “Apollo ha fatto 7 miliardi di richieste il mese scorso, il che lo porterebbe a circa 1,7 milioni di dollari al mese, o 20 milioni di dollari all’anno”.