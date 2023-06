PlayStation Store: al via i Doppi Sconti per gli abbonati al PS Plus

Arrivano i Doppi Sconti su PlayStation Store con centinaia di giochi in offerta e un ulteriore sconto per gli abbonati a PlayStation Plus.

Torna la promozione Doppi Sconti su PlayStation Store con centinaia di titoli PS5 e PS4 in promozione. I Doppi Sconti propongono una selezione di titoli in offerta, con sconto raddoppiato per gli abbonati a PlayStation Plus. La lista include tantissimi giochi tra cui anche Monster Hunter Rise, Marvel’s Midnight Suns, Dragon Ball Z Kakarot, Demon’s Souls Remake e altri ancora. Ecco una breve selezione dei giochi scontati (i prezzi indicati sono per gli abbonati a PS Plus):

Monster Hunter Rise a 19,99 euro, sconto del 50%

LEGO Star Wars: L’Ascesa degli Skywalker Deluxe Edition a 27,99 euro, sconto del 60%

Borderlands Legendary Collection per PS4 a 19,99 euro, sconto del 60%

Bioshock The Collection per PS4 a 7,99 euro, sconto del 60%

Dragon Ball Z: Kakarot a 27,99 euro, sconto del 60%

Assassin’s Creed Valhalla a 18,19 euro, sconto del 74%

Resident Evil Village a 19,99 euro, sconto del 50%

Resident Evil 7 a 7,99 euro, sconto del 60%

Resident Evil 2 a 9,59 euro, sconto del 76%

Resident Evil a 5,19, sconto del 74%

Tales of Arise Deluxe Edition a 32,39 euro, sconto del 64%

Demon’s Souls Remake a 39,99 euro, sconto del 50%

Doom Eternal a 12,79 euro, sconto del 68%

Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99 euro, sconto del 60%

Death Stranding Director’s Cut a 19,99 euro, sconto del 60%

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition a 17,99 euro, sconto dell’80%

Valkyrie Elysium a 34,99 euro, sconto del 50%

Soul Hackers 2 a 27,99 euro, sconto del 60%

A Plague Tale Innoncence a 11,99 euro, sconto del 70%

Persona 5 Royal per PS5 a 38,39 euro, sconto del 36%

Unravel 2 per PS4 a 5,19 euro, sconto del 74%

Scarlet Nexus Ultimate Edition a 19,99 euro, sconto dell’80%

The Evil Within per PS4 a 9,59 euro, sconto del 76%

Just Dance 2023 per PS5 a 23,99 euro, sconto del 60%

Steelrising a 34,99 euro, sconto del 50%

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei titoli attualmente in promozione. Trovate la lista completa a questo indirizzo. Infine, i doppi sconti si aggiungono anche a tutte le altre promo attive sullo store, tra cui anche le offerte dei Days of Play.