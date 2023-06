La lista di tutti gli Apple Watch che riceveranno watchOS 10

Lunedì sera, Apple ha presentato anche tutte le novità in arrivo con watchOS 10, l’ultima versione del sistema operativo degli Apple Watch, che dovrebbe venire rilasciato tra settembre e ottobre. Introduce alcune importanti novità, tra cui nuovi quadranti (uno dei quali dedicato a Snoopy), una nuova interfaccia utente, ora più facile da navigare, e l’arrivo dei widget dedicati a servizi e app specifici, pensati per mostrare in modo tempestivo alcune informazioni, come i risultati delle partite o il valore delle azioni di aziende quotate. Tra le altre cose, Apple ha anche aggiornato alcune applicazioni, per adattarle agli schermi più grandi dell’Apple Watch Ultra e dell’Apple Watch Series 7 di dimensioni maggiori.

Possiedi un Apple Watch e non sei sicuro se sia compatibile con watchOS 10? Ti veniamo soccorso con la lista ufficiale di tutti i dispositivi che saranno supportati.

Tutti gli Apple Watch che riceveranno watchOS 10: Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4, Apple Watch SE e Apple Watch SE (Second-Generation).

Se non vedi il tuo Apple Watch, purtroppo significa che non riceverà watchOS 10 e che probabilmente è arrivato il momento di acquistare un nuovo modello.