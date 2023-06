iOS 17 consentirà di clonare la propria voce usando un’intelligenza artificiale

Tra le altre cose, di cui vi abbiamo parlato qui, iOS 17, l’ultima versione del sistema operativo degli iPhone in arrivo tra settembre e ottobre, consente anche di clonare la propria voce, usando l’intelligenza artificiale. La funzione è pensata per le persone che rischiano di perdere la voce a causa di patologie o interventi chirurgici rischiosi che possono interessare le corde vocali. In sostanza: si potrà usare l’iPhone per addestrare un‘IA a replicare alla perfezione la nostra voce. I dati biometrici vengono protetti da crittografia e non saranno conservati sui server di Apple.

Con l’introduzione della prima beta di iOS 17, Apple ha presentato una nuova funzionalità di accessibilità chiamata “Personal Voice” (Voce Personale). Questa opzione è stata progettata per coloro che rischiano di perdere la capacità di parlare, offrendo loro la possibilità di creare una replica della propria voce utilizzando l’intelligenza artificiale. Personal Voice è disponibile nella versione beta iniziale di iOS 17, consentendo agli sviluppatori di testarla fin da subito. La creazione di una voce personale richiede circa un’ora e si svolge in un ambiente tranquillo, dove si registrano una serie di frasi ad alta voce. Successivamente, l’iPhone genererà e memorizzerà la voce personale, che potrà essere utilizzata con la funzione Live Speech in app come FaceTime e l’app Telefono. Personal Voice sarà disponibile al pubblico generale quando Apple rilascerà la prima beta pubblica di iOS 17, che è prevista per il prossimo mese.