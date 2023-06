Apple iOS 17: tutte le novità e quando sarà possibile scaricarlo

Lunedì sera, durante il keynote del WWDC 2023, Apple ha presentato ufficialmente iOS 17, la prossima versione del popolare sistema operativo che alimenta gli iPhone. Porta con sé un gran numero di nuove funzioni, alcune delle quali piuttosto interessanti — molte erano state anticipate da numerosi rumor, quindi, se ci avete seguito nelle scorse settimane, forse molti dei punti di questa lista non saranno una grossa sorpresa per voi.

Sebbene sia stato presentato questa sera, per poter scaricare il nuovo sistema operativo bisognerà aspettare ancora un bel po’. Se ne parla per il prossimo autunno e, per la precisione, come da tradizione, dovrebbe arrivare assieme ai prossimi iPhone 15.

La nuova modalità “StandBy” per iPhone

Apple sfrutterà la tecnologia ‘Always-On Display‘ degli iPhone top di gamma più recenti per offrire una nuova funzione chiamata StandBy. Apparirà automaticamente quando l’iPhone è posizionato in modalità orizzontale su una base di ricarica. Durante l’evento è stato mostrato un accessorio – su cui Apple non si è dilungata affatto -, che sostanzialmente ricarica l’iPhone 14 e lo trasforma anche in una sorta di sveglia ‘smart’ da posizionare sul comodino o sulla scrivania. Ci chiediamo se e quando sarà disponibile per l’acquisto.

La modalità StandBy crea un’interfaccia di visualizzazione intelligente con l’ora, il calendario e altri avvisi importanti. È possibile sfruttare Siri – che ha ricevuto, come vediamo subito, un nuovo importante aggiornamento, oltre che le attività in tempo reale. In sostanza: grazie a StandBy, l’iPhone 14 diventa un pochino come un Echo Show di Amazon.

L’utente è libero di personalizzare l’interfaccia di questa modalità a piacere, grazie a differenti quadranti per l’ora, font e stili, oltre che widget di vario tipo. Le notifiche e i widget sono integrati in modo intelligente nell’interfaccia del pannello di StandBy. Apple ha suggerito che la modalità StandBy sarà utile per gli utenti che lasciano il loro iPhone sul comodino, posizionato in cucina o sulla scrivania durante il lavoro.

“ Hey Siri”

Se ne parlava da diverso tempo e, sebbene sembri una banalità, in realtà non lo è per niente e ha richiesto moltissimo lavoro. Con iOS 17 sarà possibile attivare l’assistente vocale semplicemente pronunciando la parola d’attivazione “Siri”. Non sarà più necessario precederla con un “Hey”. In questo modo, Siri sarà un pochino più simile ad Alexa.

Perché non è una banalità? Non è un caso che prima di oggi fosse necessario usare una combinazione di due parole: è un escamotage per ridurre i rischi di falsi positivi e che facilità di molto il compito di capire quando l’utente vuole veramente attivare l’assistente e non ha, semplicemente, pronunciato una parola che assomiglia a “Siri”. Insomma, per raggiungere questo risultato Apple ha dovuto spendere importanti risorse per addestrare la sua intelligenza artificiale e renderla molto più precisa di quanto non fosse prima. Benissimo.

Un bel po’ di novità per l’app Messaggi / iMessage

Apple ha annunciato una serie di nuove funzionalità per iMessage in iOS 17. Queste includono la possibilità di rispondere con emoji “tapback” e una nuova interfaccia per gli adesivi emoji. Le poco utilizzate app di iMessage sono state nascoste dietro un sotto menu, per un design complessivamente più pulito e semplice.

Altre nuove funzionalità includono la trascrizione automatica dei messaggi vocali. Puoi anche utilizzare la funzione “Check In” per condividere la tua posizione in modo crittografato end-to-end con gli amici.

Per le chat di gruppo molto attive, iMessage renderà un pochino più semplice recuperare i messaggi non letti più importanti, grazie ad un nuovo modo di scorrere automaticamente fino al primo messaggio non letto. “Check In” è una nuova funzione che consente agli altri di sapere che sei arrivato in sicurezza a una destinazione. Se imposti una sessione di check-in e non arrivi in orario, i tuoi amici più stretti nella conversazione possono essere notificati. Ora è anche possibile condividere la posizione in linea, con la tua posizione fissata su una mappa.

“Ma io non uso Messaggi“. Sì, beh, non ci stupisce: negli USA l’applicazione è stra-utilizzata dagli utenti, specie più giovani, banalmente perché Apple vende più di qualsiasi altro produttore di telefoni. In Italia l’app è usata un pochino di meno.

Journal è molto meno inquietante di come ce l’avevano raccontata

iOS 17 introduce anche una nuova app chiamata “Journal“. L’app raccoglie nuovi ricordi utilizzando persone, luoghi, attività, musica e foto che gli utenti possono aggiungere agli appunti giornalieri. Gli utenti possono impostare promemoria per ricordarsi di scrivere un appunto giornaliero. Journal arriverà su iPhone più avanti quest’anno. È possibile proteggere tutte le informazioni scritte sul diario usando l’autenticazione biometrica (FaceID o TouchID sui modelli che lo supportano).

Anche questa era stata oggetto di alcune indiscrezioni e presunti “leak”, tuttavia i rumor avevano suggerito che fosse un’applicazione dedicata al benessere mentale e che, dunque, avrebbe richiesto all’utente di registrare informazioni sensibili, come i suoi sentimenti e il suo umore. Durante la presentazione non si è visto nulla di tutto ciò, ma nulla vieti che in futuro escano informazioni più dettagliate che menzionino anche questo aspetto.

Contact Poster

Assieme alla modalità StandBy, probabilmente la novità per iOS più simpatica tra quelle annunciate questa sera. I Contact Poster sono una sorta di biglietto da visita interattivo, che l’utente può personalizzare a piacere con un selfie, oppure con il suo memoji. Si può scegliere il nome o il nickname da mostrare, oltre che il font, lo stile e via dicendo.

Ogni volta che chiamerete qualcuno con un iPhone, il destinatario della chiamata vedrà il vostro Contact Poster sul suo schermo (immaginiamo che questa funzione si possa disattivare). È anche possibile condividere facilmente il proprio Contact Poster con un’altra persona, semplicemente appoggiando il vostro iPhone sul suo telefono o sul suo Apple Watch, e viceversa. Ci piace moltissimo.

Tutte le altre novità introdotte da iOS17

Gli utenti possono condividere contenuti tramite AirDrop avvicinando i loro iPhone e i trasferimenti possono ora avvenire in background. È ora possibile anche scambiare numeri con qualcuno tramite “NameDrop“, consentendo agli utenti di condividere informazioni di contatto quando i telefoni vengono avvicinati.

Ci sono aggiornamenti per la tastiera e la dettatura, che portano miglioramenti alla correzione automatica tramite un nuovo modello di linguaggio che corregge non più la singola parola, ma l’intera frase.

Una nuova funzione di segreteria telefonica offre la trascrizione in tempo reale del messaggio che sta venendo registrato: idealmente, se è importante, l’utente ora lo può sapere e può rispondere subito, anche se è impegnato, altrimenti può ignorare la chiamata e rispondere più tardi con un messaggio. Potenzialmente molto interessante.