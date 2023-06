Final Fantasy 7 Rebirth, nuovi dettagli su personaggi e sistema di combattimento

In un tweet, Square Enix ha rivelato che in Final Fantasy 7 Rebirth ci saranno nuovi personaggi e nuovi modi per "cooperare" in battaglia.

Square Enix continua a pubblicare tweet contenenti informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth. Dopo aver confermato che il gioco sarà godibile anche senza aver giocato Final Fantasy 7 remake, il team fornisce nuovi dettagli sul sistema di combattimento e sulla presenza di nuovi personaggi.

“Il sistema di battaglia è cambiato da Final Fantasy 7 Remake?”. La risposta è: “In FInal Fantasy 7 Rebirth nuovi alleati si uniranno alla battaglia e tu potrai cooperare con ogni membro del party in modo ancora più ravvicinato rispetto al passato.”si legge nel tweet.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 5#FF7R pic.twitter.com/qk5YShBnkN — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 6, 2023

Come nei messaggi precedenti, si tratta di un’affermazione piuttosto vaga che non entra nel merito riguardo alla presenza di questi “nuovi modi di cooperare“. Viene semplicemente confermato che con l’aiuto del party, che includerà nuovi personaggi, potremo combattere in maniera più ravvicinata rispetto a quanto visto in passato.

L’aspetto più interessante, però, riguarda la teoria avanzata da alcuni fan che dietro questi tweet si nascondano in realtà dei messaggi segreti. Come avrete senz’altro avuto modo di notare, i messaggi presentano alcune parole evidenziate in verde. Potrebbe semplicemente trattarsi di un modo per evidenziare i concetti/parole chiave o di ben altro. Stando a quanto riferito dall’utente aitaikimochi, nella versione giapponese le parole evidenziate in verde formerebbero frasi e concetti che si legano facilmente a Zack (personaggio di Final Fantasy 7 Crisis Core che dovrebbe apparire in Rebirth).

Secondo aitaikimochi, infatti, le frasi in verde darebbero vita ad alcuni concetti come: “Amici”, “Lavorare Insieme”, “Combattere”, “I luoghi del destino”, “Correggere il Tempo”, “Preparati”. Parole vaghe che potrebbero ricollegarsi in particolare ad un personaggio come Zack, personaggio che dovrebbe apparire Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, ma che potrebbero tranquillamente essere accostati in generale al gioco.

Ovviamente, si tratta di pure e semplici speculazioni. In ogni caso, sembrerebbe che Square Enix sia in procinto di annunciare novità sul gioco che, a questo punto, potrebbe tornare a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest.