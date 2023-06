Final Fantasy 7 Rebirth sarà uno dei protagonisti del Summer Game Fest?

Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, potrebbe tornare a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest, stando ad una teoria. Secondo quanto riferito da Genki e da altre personalità social, Square Enix starebbe nascondendo degli indizi riguardanti l’arrivo di novità su Final Fantasy VII Rebirth sui social.

Today, June 2, we got "Developer comment number 1". If we get a comment everyday, developer comment number 7 will be on June 8! Summer Game Fest! 👀

LET'S GO!!! 🙏 #FF7Rebirth pic.twitter.com/CNjDBg9yVt

— Genki✨ (@Genki_JPN) June 2, 2023