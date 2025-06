Addio alla Blue Screen of Death: Windows 11 passa al nero con un nuovo sistema di crash

Dopo quasi quarant’anni di onorato (e temuto) servizio, la leggendaria Blue Screen of Death di Windows si prepara ad andare in pensione. Con un aggiornamento in arrivo nell’estate 2025, Microsoft cambierà radicalmente l’aspetto della schermata d’errore più famosa dell’informatica, introducendo la Black Screen of Death, una versione più sobria e focalizzata sulla risoluzione dei problemi.

La nuova schermata nera

Anche se i PC continueranno ovviamente a crashare, il cambiamento più visibile sarà il passaggio dal blu al nero. Dimenticate il faccino triste, il codice QR e il tono vagamente ironico: la nuova schermata sarà essenziale e tecnica, con poche righe di testo su fondo nero. Indicherà direttamente il codice d’arresto (stop code) e il driver di sistema coinvolto, elementi cruciali per tecnici e amministratori IT.

Secondo David Weston, vicepresidente per la sicurezza dei sistemi operativi di Microsoft, la scelta è frutto della volontà di offrire informazioni più chiare e risolvibili, soprattutto per prevenire impatti gravi a livello aziendale e infrastrutturale. In un’intervista a The Verge, Weston ha spiegato che l’obiettivo è quello di “arrivare più rapidamente al cuore del problema, riducendo i tempi di intervento sia per Microsoft che per i clienti”.

Il nuovo BSOD richiama visivamente la schermata nera che compare durante gli aggiornamenti di sistema di Windows 11, offrendo così una continuità visiva e una comunicazione più coerente. Sarà una schermata meno allarmante per l’utente comune, ma più utile per chi deve intervenire tecnicamente.

Un cambio dettato anche dall’incidente CrowdStrike

L’introduzione della Black Screen of Death non arriva per caso. L’aggiornamento includerà anche una nuova funzione chiamata Quick Machine Recovery, pensata per ripristinare rapidamente i sistemi che non si avviano più. Il contesto è legato al disastroso incidente avvenuto lo scorso anno con CrowdStrike, che ha causato il blocco di oltre 8 milioni di dispositivi Windows, colpendo settori critici come banche, compagnie aeree e multinazionali.

Microsoft, sotto pressione dopo quell’episodio, ha accelerato l’evoluzione del proprio approccio alle situazioni di crash. La schermata blu, pur essendo diventata un’icona quasi pop della cultura tech, non era più funzionale in un’epoca dove la tempestività e l’accuratezza delle informazioni sono fondamentali. Il passaggio al nero vuole essere una dichiarazione di maturità, segnalando un nuovo modo di comunicare gli errori: più tecnico, più sobrio, più efficace.