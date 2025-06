Windows 11, arriva l’aggiornamento più ricco dell’anno: novità per Copilot, gaming, HDR e Click to Do

Microsoft si prepara a rilasciare l’aggiornamento più corposo degli ultimi mesi per Windows 11, e gli utenti non dovranno attendere a lungo: il rollout ufficiale avverrà con il tradizionale Patch Tuesday tra una settimana, ma è già disponibile in anteprima per chi partecipa al programma Insider. Si tratta della build KB5058499 (OS Build 26100.4202) e porta con sé una lunga lista di nuove funzionalità, miglioramenti dell’esperienza utente e, soprattutto, ottimizzazioni tangibili per il gaming e l’integrazione con Copilot AI.

Focus su AI, accessibilità e prestazioni nei giochi

Tra le novità più evidenti spicca la rinnovata funzionalità Click to Do, ora potenziata da intelligenza artificiale e disponibile anche in Europa, con supporto multilingua (inglese, spagnolo e francese). Gli utenti possono ora evidenziare testi o immagini e inviarli direttamente a Microsoft Copilot, oppure ricevere suggerimenti automatici per riformulare testi, generare elenchi puntati o riassunti. Le scorciatoie da tastiera come Win + Q o Win + clic rendono il processo ancora più rapido, mentre i possessori di penne digitali possono personalizzare i comandi per richiamare Click to Do in un solo gesto.

Copilot viene ulteriormente integrato a livello di sistema operativo: può essere avviato con Win + C e risponde anche ai comandi vocali tramite Alt + Spazio, aprendo scenari di assistenza rapida senza interrompere il flusso di lavoro. Anche Cross Device Resume debutta ufficialmente, permettendo di riprendere su PC file aperti di recente su dispositivi mobili via OneDrive.

Importanti miglioramenti arrivano anche sul fronte del gioco: Microsoft ha risolto un bug nel kernel grafico che rendeva alcuni titoli ingiocabili dopo l’aggiornamento a 24H2. Sebbene i dettagli tecnici siano scarsi, i primi test segnalano un incremento nelle prestazioni e nella stabilità, soprattutto su titoli ottimizzati per Windows. Inoltre, la gestione dell’HDR viene perfezionata con controlli separati per Dolby Vision e opzioni di streaming video HDR attive anche quando la modalità HDR globale è disattivata.

Accessibilità e sicurezza: miglioramenti per tutti gli utenti

Sul piano dell’accessibilità, la modalità Narratore ora sfrutta l’intelligenza artificiale per descrivere immagini, grafici e contenuti visivi in dettaglio, offrendo un supporto essenziale a persone cieche o ipovedenti. Il filtro anti-volgarità nella scrittura vocale può ora essere personalizzato, mentre la Voice Access ha una nuova interfaccia che evidenzia aggiornamenti e funzioni inedite.

La sicurezza non è stata trascurata. Sono state corrette vulnerabilità e problemi critici legati a BitLocker, Windows Hello, periferiche USB e perfino la gestione delle reti su Windows Server 2025, che ora rileva correttamente la rete di dominio. Inoltre, viene risolto un problema di memory leak nel servizio di input che rallentava il sistema in scenari multi-utente o in ambienti multilingua.