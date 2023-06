FC Barcelona, ​​Una Nuova Era: la stagione 2 in esclusiva su Prime Video

Prime Video ha annunciato il ritorno della docuserie “FC Barcelona, ​​Una Nuova Era“, che mostrerà l’ascesa del club ai vertici della Liga durante la stagione 2022/23, col racconto di infortuni inaspettati, addii significativi, sconfitte dolorose e molto altro ancora. La nuova serie in quattro parti sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

La docuserie seguirà i momenti chiave della squadra a partire dalla scorsa stagione, offrendo un accesso senza precedenti ai giocatori e allo staff tecnico, per condurre i fan nel dietro le quinte della stagione, lungo il percorso che ha riportato il Barcellona ai vertici della Liga. I clienti Prime potranno osservare da vicino come Xavi ha ricostruito la squadra, con nuovi acquisti di livello mondiale, giovani promesse, così come il team si è adattato al suo sistema di gioco, insinuando nei giocatori una mentalità vincente e alzando le aspettative dei tifosi del Barcellona. FC Barcelona, Una Nuova Era è prodotta da Wakai in collaborazione con Barça Studios.

FC Barcelona, Una Nuova Era si unirà a una ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, One For All, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

Leggi anche: