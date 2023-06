Barbie: il film ha creato una carenza di vernice rosa sul mercato

Guardando i vari trailer e spot del live action di Barbie, salta subito all’occhio come si è voluto rendere lo “stile Barbie” superpop in contrasto con quello del mondo reale, a partire dai colori e dalle consistenze delle scenografie. L’idea di Greta Gerwig è stata quella di ricreare un intero mondo “concentrato”, come accaduto per pellicole precedenti (anche se molto diverse) come Lady Bird e Piccole Donne. Una “Barbie Land artificialmente autentica” come l’ha definita la regista stessa. Per realizzare questa visione, è stata utilizzata molta meno CGI di quanta se ne userebbe oramai al giorno d’oggi per un film simile. Tutto doveva dare l’impressione di poter essere toccato, con quella “plasticosità” tipica e difficilmente replicabile con la computer grafica.

Mantenere questa sorta di visione infantile del paesaggio era fondamentale. Volevo che il rosa fosse luminosissimo, e tutto quasi eccessivo. Non volevo dimenticare cosa mi ha fatto amare Barbie quando era una bimba.

Chi era piccolo negli anni ’80 e ’90 ha ben presente il tipo di immaginario e di colori a cui Gerwig si riferisce: un obiettivo che ha letteralmente causato un uso smodato di un tipo specifico di vernice fluo rosa Rosco, andata per un breve periodo esaurita perché richiesta in grandi quantità dalla produzione. Come la stessa regista ha affermato, “Il mondo ha finito il rosa“.

Dopo lo scetticismo iniziale da parte del pubblico all’idea di un film sulla celebre bambola (dopo decenni di soli cartoni animati dedicati al pubblico infantile), i trailer ufficiali hanno alimentato la curiosità non solo dei fan dell’icona Mattel ma anche di tutti coloro che si sono trovati a vederli, e i character poster da poco rilasciati hanno fatto il resto, mostrandoci tra l’altro molti volti noti in ruoli che non erano ancora stati svelati. La cosa più divertente in assoluto è che esiste una web-app ufficiale che permette a chiunque di “diventare” Barbie e Ken in uno di questi poster… e naturalmente oltre che coi selfie in tanti la stanno usando per creare meme e parodie con altri personaggi o personalità di nome Barbara e Ken. Trovate l’app a quest’indirizzo. Il film, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, sarà nelle sale cinematografiche dal 20 luglio.

