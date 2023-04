Barbie: il secondo teaser trailer del film

Subito dopo la pubblicazione dei character poster di Barbie, è stato anche condiviso il nuovo teaser trailer del lungometraggio dedicato al popolarissimo brand Mattel.

Ecco il nuovo teaser trailer.

Nel filmato vediamo come la Barbie di Margot Robbie non sia l’unica in un universo ricco di bambole che portano il suo stesso nome, ma che hanno sfumature diverse. Lo stesso vale per il Ken di Ryan Gosling, che se la deve vedere in rivalità anche con il personaggio interpretato da Simu Liu.

Ma, dalle aspettative generate da alcuni dei protagonisti sembra che il meglio da vedere debba ancora venire. Lo stesso Ryan Gosling ha definito Barbie una delle migliori sceneggiature mai lette da lui stesso.

La regia è di Greta Gerwig (“Little Women,” “Lady Bird”), ed il cast è composto da Margot Robbie (“Bombshell,” “I, Tonya”), Ryan Gosling (“La La Land,” “Half Nelson”), America Ferrera (“End of Watch,” the “How to Train Your Dragon” films), Kate McKinnon (“Bombshell,” “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World,” “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War,” “65”), Issa Rae (“The Photograph,” “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams,” “Matilda”), e Will Ferrell (the “Anchorman” films, “Talladega Nights”).

E poi ancora ci sono Ana Cruz Kayne (“Little Women”), Emma Mackey (“Emily,” “Sex Education”), Hari Nef (“Assassination Nation,” “Transparent”), Alexandra Shipp (the “X-Men” films), Kingsley Ben-Adir (“One Night in Miami,” “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (“Grace and Frankie”), Jamie Demetriou (“Cruella”), Connor Swindells (“Sex Education,” “Emma.”), Sharon Rooney (“Dumbo,” “Jerk”), Nicola Coughlan (“Bridgerton,” “Derry Girls”), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), Dua Lipa e Helen Mirren (“The Queen”).