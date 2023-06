Spider-Man: Across the Spider-Verse – Da oggi al cinema

Da oggi, 1 giugno, arriva nelle sale cinematografiche Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga animata.

Tutti gli appassionati dell’Uomo Ragno possono, da questa giornata, godersi un nuovo lungometraggio dell’universo narrativo del mitico personaggio Marvel. Da oggi, 1 giugno, arriva nelle sale cinematografiche il film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Ecco il trailer più una clip da poco uscita online.

La critica ha definito questo secondo capitolo come migliore rispetto al primo Spider-Man: Un Nuovo Universo, che, al momento della sua uscita, conquistò un po’ tutti, sia per la grafica del film che per la storia che metteva al centro il personaggio di Miles Morales.

Questo secondo capitolo si propone di migliorarsi rispetto al già notevole primo film. Ricordiamo che è già stato fissato per l’uscita nel 2024 il terzo capitolo della saga animata.

Questa è la sinossi di Spider-Man: Across the Spider-Verse:

Miles Morales torna in Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo capitolo della saga vincitrice di un premio Oscar . Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklyn nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerlo. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Leggi la nostra recensione:

Leggi le nostre news: