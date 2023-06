Hollow Knight, Blasphemous e altri cinque giochi nel nuovo Humble Bundle

Humble Bundle ha lanciato il Must-Play Metroidvanias Game Bundle, un nuovissimo pacchetto che include un totale di sette giochi, tra cui figura anche l’acclamato Hollow Knight. Come sempre, una parte dei guadagni provenienti dalla vendita del bundle andranno devoluti in beneficienza. L’associazione selezionata per questo bundle è Girls Who Code, che si occupa di educazione digitale per le ragazze. A questo indirizzo, trovate la pagina del bundle.

Pagando almeno 13,96 euro, riceverete

Hollow Knight

Rain World

Blasphemous

Bloodstained: Ritual of the Night

Lost Ruins

Lonne Fungus

Haiku The Robot

Inoltre si ottengono due buoni. Con uno si può acquistare Zapling Bygone con il 50% di sconto e con l’altro Rain World: Downpour 2 con il 20% di sconto. Tutti i giochi sono riscattabili su Steam.

Come segnalato dallo stesso sito di Huble Bundle, si tratta di un bundle il cui prezzo si attesta sul valore di 153,51 euro, dunque ben superiore alla donazione minima di un euro richiesta per tutto il pacchetto. Vi segnaliamo, inoltre, che l’offerta di Humble Bundle termina tra 20 giorni. Qualora foste interessati, dunque, vi consigliamo di affrettarvi nel procedere all’acquisto.