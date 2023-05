Monster Hunter Rise: Sunbreak, annunciato l’ultimo evento digitale per il gioco

Capcom ha annunciato l’arrivo dell’ultimo evento digitale per Monster Hunter Rise: Sunbreak. L’evento verrà trasmesso il 7 giugno alle ore 16 e sarà dedicato ai contenuti del Bonus Update. Oltre a ciò, ci sarà una tavola rotonda in cui interverranno Ryozo Tsujimoto, produttore della serie, Yasunori Ichinose, direttore di Monster Hunter Rise, e Yoshitake Suzuki, direttore di Sunbreak.

Tune in for the final Monster Hunter Rise: #Sunbreak Digital Event on June 7, 7am PDT/15:00 BST!

Find out what's coming in the Bonus Update! Then, join the team for a developer roundtable, as they reflect on bringing Rise and Sunbreak to life.

