Monster Hunter Rise: Sunbreak, Patch 15.0.0 disponibile, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Capcom ha pubblicato oggi la patch 15.0.0 di Monster Hunter Rise: Sunbreak per Nintendo Switch e PC. L’aggiornamento introduce tutta una serie di nuovi contenuti, diverse correzioni di bug e modifiche al bilanciamento.

La patch pesa circa 0,8 GB su Nintendo Switch e 2,0GB su Steam e tutte le modifiche inerenti a Sunbreak sono disponibili solo per i giocatori che hanno acquistato l’espansione. Ecco alcune delle novità introdotte con la nuova patch:

Sono state, inoltre, apportate anche modifiche al bilanciamento delle armi. In particolare troviamo dei buff importanti per la mossa Luna Settembrina della Spada Lunga, che la rendono più forte e al tempo stesso più facile da utilizzare in caccia. Oltre alla spada lunga troviamo anche buff per Spadone, Doppie lame, Corno da caccia, Lancia, Lancia-fucile, Martello, Corno da Caccia e Falcione Insetto.

La lista delle modifiche è davvero lunghissima e trovate le note ufficiali sul sito ufficiale di Monster Hunter Rise Sunbreak, a questo indirizzo.

Prima di lasciarvi, però, vi ricordiamo che la nuova patch arriverà anche su PlayStation e Xbox, dopo il lancio dell’espansione.